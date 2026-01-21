Con el clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro inicia el Torneo de Verano 2026

Este viernes 23 comenzará el Torneo de Verano 2026 con el clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El partido se jugará en el estadio mundialista Padre Ernesto Martearena de la capital salteña, a partir de las 21.30 hs.

El Ministerio de Seguridad determinó el operativo policial y las ubicaciones correspondientes a las distintas parcialidades.

Los Albos se ubicarán en la tribuna norte correspondiente al sector de plateas y de las populares, mientras que los Cuervos ocuparán el sector sur de plateas y populares sumado a las tribunas del sector de avenida Tavella.

Entradas

Se venderán de 10 a 18 hs, en las boleterías de los clubes Gimnasia y Tiro y Central Norte.

A partir de las 10 hs y hasta el inicio del partido, en las boleterías del estadio Padre Martearena.

Precios:

Populares: $10.000

Plateas: $20.000

Jubilados y Menores: $6.000

Seguros: $5.000

Sec. Prensa Salta

