Catamarca: avanza la obra vial que conectará Fiambalá con Antofagasta de la Sierra, que permitirá fortalecer el turismo y la producción

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio.

En este marco, se informó sobre el avance de la apertura de traza del camino Chuquisaca (Fiambalá)-Antofagasta de la Sierra, donde actualmente se ejecutaron 16 kilómetros en el tramo de cuesta (restan 5 km para completar este tramo), uno de los más complejos de la obra. Este nuevo camino permitirá reducir en aproximadamente 50 kilómetros la distancia entre Fiambalá y Antofagasta, además de pasar a ser un nuevo corredor turístico y productivo para la región.

Por otra parte, se acordó que a principios de febrero se realizará una audiencia pública en Fiambalá para definir obras que serán ejecutadas con fondos provenientes de la actividad minera. La instancia será organizada de manera conjunta por el municipio y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, con la participación abierta de la comunidad. En ese marco, también se confirmó que el Gobernador visitará Fiambalá a fines de este mes.

