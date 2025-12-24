Cómo será el servicio de recolección de la basura en navidad y año nuevo

La empresa Agrotécnica Fueguina, informó los horarios del servicio de recolección de residuos con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, tanto en la ciudad de Salta como en el municipio de San Lorenzo.

Ciudad de Salta

Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre : el servicio de recolección se prestará hasta las 12 horas.

: el servicio de recolección se prestará hasta las 12 horas. Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: el servicio se reanudará a partir de las 21 horas.

Municipio de San Lorenzo

Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: se prestará un servicio especial de recolección hasta las 12.

se prestará un servicio especial de recolección hasta las 12. Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: no se brindará el servicio.

Recomendaciones importantes

A los comerciantes y al sector gastronómico evitar la acumulación de residuos en la vía pública durante los días y horarios en los que no habrá servicio.

Los restos de botellas y envases de vidrio deberán disponerse en cajas o envueltos en papel o cartón, con el objetivo de evitar accidentes a los operarios de recolección.

Las bolsas de residuos en lugares elevados y adecuados, alejados de postes de luz y fuera del alcance de los animales.

Los trabajadores de Agrotécnica Fueguina cuentan con cuatro feriados anuales: Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo y Día del Trabajador.

Más sobre: Salta.



