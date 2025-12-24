El turismo interno no arranca: lanzan más promociones bancarias para viajar por Argentina

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó de la presentación de la nueva edición de Viajá+, el programa de beneficios del Banco Nación para fomentar el turismo por el país durante el verano.

Scioli destacó que: “Se van dando todas las condiciones económicas y sociales para que las familias argentinas puedan disfrutar del país”. “También hoy presentamos Plan Verano Seguro porque sabemos que es fundamental cuidar a las familias que salen de sus casas”, agregó.

Además, fundamentó que “a partir del ordenamiento fiscal por la gestión del presidente Milei, se pudo acceder al crédito”. En materia de turismo receptivo, Scioli sostuvo que: “Argentina hoy, por la estabilidad y por la seguridad, es un lugar cada vez más buscado para eventos internacionales”.

Viajar fuera del país resulta, en muchos casos, más económico que vacacionar dentro de la Argentina, especialmente en rubros como alojamiento, gastronomía y compras. Esta combinación favorece la decisión de cruzar fronteras, incluso para escapadas cortas o viajes regionales.

Beneficios para Turismo del programa Viajá+ del Banco Nación

Préstamo a sola firma: con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías. Balnearios : 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés.

hasta 12 cuotas sin interés. Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+.

20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+. Productos regionales: 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+.

10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+. Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés.

Más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/turismo25

Más sobre: Turismo.



