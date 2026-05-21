Comienza la demolición del viejo puente de acceso al barrio Santa Lucía en la capital

Tras el colapso de uno de los tabiques de la antigua estructura ocurrido el pasado 9 de febrero, la municipalidad de la ciudad de Salta inició una serie de acciones para la construcción de un puente completamente nuevo en barrio Santa Lucía, ubicado al oeste de la ciudad.

Este jueves 21 de mayo inició la demolición del viejo puente por lo que se mantendrán los desvíos y cortes en el tránsito. Las tareas tendrán una duración de 45 días. Posteriormente, se avanzará con la construcción de la nueva estructura.

El nuevo puente contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, incorporando estándares actuales de seguridad e infraestructura.

La intervención responde al crecimiento sostenido de los barrios del sector oeste y a la necesidad de fortalecer la red vial, dado que el puente vincula a los vecinos con la Circunvalación Oeste y constituye un punto clave para la circulación diaria.

La estructura tendrá una extensión superior a los 80 metros y demandará un importante trabajo de base y fundación, ya que se construirá sobre el río. Esto implicará la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

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