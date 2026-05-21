Jujuy: brutal caso de caza ilegal, encontraron vicuñas desolladas en la zona de Vilama

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy avanza en la investigación de un nuevo hecho de caza furtiva y refuerza las acciones de protección de la fauna silvestre en la región altoandina, tras el hallazgo de entre 60 y 70 vicuñas muertas y desolladas, distribuidas en al menos 15 sectores distintos de la zona de Lagunillas de Farallón, departamento Rinconada, encontradas durante un recorrido de control realizado por el guardaparque del lugar.

De acuerdo con los primeros relevamientos realizados en territorio, varios de los animales presentaban signos de haber sido cazados con armas de fuego, mientras que algunas vicuñas aún conservaban caravanas identificatorias colocadas por el Ministerio durante los operativos de esquila sustentable realizados en los chaku comunitarios. Además, se detectaron huellas de motocicletas y pisadas que se dirigirían hacia la zona limítrofe con Bolivia.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Ambiente tomó intervención inmediata y avanzó en la elaboración de las actuaciones legales correspondientes, dando participación a la Fiscalía Ambiental para continuar con la investigación y determinar responsabilidades. Participaron del operativo personal de la Estación Biológica Vilama, efectivos de la Policía de la Provincia y equipos técnicos de la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas, quienes continuarán realizando fiscalizaciones y recorridos en territorio para recabar mayor información y colaborar con el esclarecimiento del caso. En el marco de las acciones coordinadas, también se articuló con la Policía de la Provincia el refuerzo de controles y presencia en la zona, estableciéndose además contacto con fuerzas de seguridad nacionales para fortalecer la custodia y vigilancia en el sector fronterizo.

Antecedentes de daño a la fauna

Esta nueva matanza se suma al reciente hallazgo de 15 vicuñas muertas registrado semanas atrás en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla, en otro grave episodio de caza furtiva que generó preocupación y acciones legales por parte de las autoridades ambientales. Asimismo, el mes pasado la Justicia jujeña condenó a dos cazadores furtivos por la caza ilegal de vicuñas en la Puna, imponiéndoles una pena de prisión en suspenso junto con medidas complementarias vinculadas a la reparación simbólica del daño ambiental, aportes a instituciones locales y condiciones de conducta orientadas a evitar reincidencias.

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