El Móvil de Licencias de conducir continúa con su cronograma de atención en los barrios salteños

Durante la semana que inicia el móvil de Licencias sigue brindando atención en distintos barrios de la ciudad de Salta, el horario de atención será de 9.30 a 12.30 hs. en los siguientes lugares:

Lunes 18 de mayo: SUM de Sanidad

SUM de Sanidad Martes 19 de mayo: Centro vecinal de Villa Esmeralda, San Luis

Centro vecinal de Villa Esmeralda, San Luis Miércoles 20 de mayo: SUM de Palermo 1

SUM de Palermo 1 Viernes 22 de mayo: Cerca Tuyo, CIC de Gauchito Gil

La atención será por orden de llegada. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

Además se podrá:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545, Salta Capital.

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