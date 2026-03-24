En dos procedimientos rescatan un oso Melero y un Tucán

En un primer procedimiento, efectivos de la Comisaría N° 1 de Embarcación (Salta), en conjunto con personal de la Sección Policía Rural y Ambiental y la colaboración de Bomberos voluntarios, llevaron a cabo el rescate de un oso melero que se encontraba en el interior de un domicilio de la localidad.

La intervención se realizó tras una alerta ciudadana, el animal fue resguardado en óptimas condiciones y posteriormente restituido a su hábitat natural.

En otro procedimiento, efectivos de la Comisaría 2 de El Dorado (Apolinario Saravia - Salta) intervinieron tras una alerta en redes sociales que advertía sobre la presencia de un ave silvestre en una vivienda.

A partir de las averiguaciones, el personal logró ubicar el domicilio en barrio El Obraje, donde el animal un tucán fue entregado de manera voluntaria por la familia.

El ejemplar fue puesto a resguardo y, con intervención de Policía Rural y Ambiental, será evaluado para su posterior reinserción en su hábitat natural.

La tenencia de fauna silvestre está prohibida por la Ley Nacional 22.421.

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