Para noviembre se confirma el primer vuelo directo entre Argentina e Israel

El nuevo servicio será operado sin escalas y permitirá unir ambos países por primera vez de manera directa, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa más ágil para los pasajeros.

La operación contará con dos frecuencias semanales en la ruta Tel Aviv (Israel) – Buenos Aires (aeropuerto Ezeiza) y regreso. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los días lunes y miércoles, y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv.

En ese marco, esta nueva conexión directa surge del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre Argentina e Israel. Este acuerdo permitirá ampliar y modernizar el sistema aerocomercial entre ambos países, abrir nuevas oportunidades para rutas y operadores, y crear las condiciones necesarias para poner en marcha este servicio por primera vez.

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