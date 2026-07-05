Con la presencia de Milei, Tucumán presentó el programa oficial por el 210° Aniversario de la Independencia

Tucumán ultima los preparativos para celebrar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con una nueva edición de la Vigilia Patria en la Casa Histórica. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien asistirá a las actividades previstas para la noche del 8 de julio.

El mandatario explicó que la confirmación llegó desde el Gobierno nacional y destacó el significado institucional de la visita presidencial para la provincia. Además se informó que la ceremonia contará con la participación de autoridades nacionales, provinciales y representantes de los tres poderes del Estado.

Asimismo, el gobernador convocó a toda la ciudadanía a participar de una fecha que representa uno de los hitos más importantes de la historia argentina: "Estos festejos patrios no son solo de las autoridades. Por eso nosotros estamos invitando a todo el pueblo tucumano para que acompañen y que juntos podamos rendir un homenaje a nuestros próceres".

Programa oficial de actividades por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Día 08 de julio

Horas: A partir de las 14:30, Explanada del Palacio de Gobierno - “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”

Horas: 20:30, Teatro San Martín Función Extraordinaria - “Celebrando la Independencia”

Horas: 23:00. Museo Casa Histórica de la Independencia - Vigilia Patria- Homenaje a los Próceres de 1816

Día 09 de julio

Horas: 09:30, Explanada del Palacio de Gobierno - Tradicional Chocolate

Horas: 10:30, Mástil Plaza Independencia - Izamiento de la Enseña Nacional

Horas: 11:00, Iglesia Catedral - Solemne Tedeum

Horas: 12:00, Parque 9 de Julio (Av. Soldati esq. Haiti) - Gran Desfile Cívico Militar

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