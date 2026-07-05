El IPV recibirá documentación en La Merced y extiende la inscripción para el Complejo Habitacional en Tartagal

La Merced:

El Instituto Provincial de la Vivienda de Salta (IPV) recibirá documentación para completar inscripciones para el sorteo de lotes, para que las familias puedan finalizar el trámite que iniciaron por la web, personal del organismo atenderán en las instalaciones municipales el próximo miércoles 8 de julio de 8 a 17 hs.

La convocatoria está dirigida a grupos familiares con al menos un integrante con discapacidad y que les permitirá participar del sorteo de 13 lotes con servicios. De esta manera, las familias que ya realizaron su adhesión a través de la web del organismo podrán finalizar el trámite de manera presencial.

Tartagal:

Se extiende por una semana el plazo de inscripción para el Complejo Habitacional en Tartagal, hasta el 15 de julio, de 9 a 13 hs, se recepcionará documentación y se brindará asesoramiento en la sede del IPV, ubicada en Rivadavia Nº 4, de la ciudad norteña.

La convocatoria, iniciada el pasado 29 de junio, tenía previsto finalizar este 3 de julio. Sin embargo, con el objetivo de que más personas mayores puedan acceder a este beneficio, el plazo fue extendido para brindar el tiempo necesario para reunir la documentación requerida y completar el trámite con el acompañamiento del equipo técnico de la Secretaría de las Personas Mayores.

Cronograma de atención:

Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio.

Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio.

Requisitos

Tener 60 años o más.

Acreditar residencia permanente en la ciudad de Tartagal.

No poseer vivienda propia ni registrar titularidad de bienes inmuebles.

Acreditar situación de vulnerabilidad habitacional y económica.

Percibir ingresos previsionales que no superen 1 ½ haber mínimo jubilatorio (persona sola) o 3 haberes mínimos jubilatorios (pareja conviviente o matrimonio). No se computará el bono previsional extraordinario).

Ser una persona autoválida (capaz de realizar de manera independiente las actividades básicas de la vida diaria). Esto se debe demostrar mediante un certificado médico.

Aceptar formalmente las normas del Complejo Habitacional. No se permite la tenencia de animales en el predio.

Documentación obligatoria a presentar

Los postulantes deben presentarse con el original y una copia de los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI). Certificado de Residencia y Convivencia emitido por la Policía de la Provincia. Carnet de cobertura de salud en caso de corresponder. Último recibo de sueldo de la jubilación, pensión o constancia de ingresos. Certificado de la Dirección General de Inmuebles que demuestre que el postulante no tiene propiedades a su nombre. Certificado médico oficial que certifique que la persona es autoválida. Declaración Jurada firmada por el postulante, donde asegure que toda la documentación e información entregada es verdadera.



Más sobre: La Merced.



