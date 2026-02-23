Boca Juniors llega a Salta para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

En el estadio Padre Martearena de la capital salteña, Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy mañana martes 24, a partir de las 21.15 hs. Será por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 con el arbitraje de Facundo Tello.

El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, destacó que en el segundo compromiso copero, que tendrá el Martearena durante el corriente mes diciendo que esperan “un lleno total, con un flujo importante de gente que vendrá a disfrutar de una jornada que será inolvidable para el pueblo salteño al ver a unos de los grandes de nuestro país como lo es Boca”.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Boca:

Lunes 23 de febrero: de 9 a 18 hs, canje de entradas en el estadio Delmi (calle O'Higgins 1.500).

Martes 24 de febrero: de 12 a 19 hs, canje de entradas en el estadio Delmi (calle O'Higgins 1.500).

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Gimnasia de Chivilcoy:

Se informará oportunamente.

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Preferencial Descubierta (Boca): $70.000.

Platea Cubierta (Boca): $90.000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Es importante destacar que no se venderán entradas y tampoco habrá canje el día del partido en el estadio Martearena.

Protocolo para personas con discapacidad para el partido de Copa Argentina entre Boca Vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Las personas interesadas deberán llenar el formulario para la acreditación de la entrada y concurrir con la aprobación y la documentación impresa preestablecida para retirar las entradas que se encuentran disponibles según el cupo del 2% establecido en la Ley Nacional N° 7.787.

De acuerdo a lo informado, los interesados deberán presentar el formulario de aprobación a través del formulario, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y fotocopia de DNI; los acompañantes también deberán presentar fotocopia del DNI para el retiro de las entradas.

El horario de presentación de documentación y retiro de entradas se realizará el lunes 23 de febrero, de 9 a 14 horas, en la boletería Sur del estadio Padre Martearena (avenida Tavella).

Link formulación para el acceso de personas con discapacidad: https://docs.google.com/forms/d/1Bqlp5NnUDYkOQEjudZW7oRgOaucxzZ1rFcs_Y_6oWLo/edit?pli=1

