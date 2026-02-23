En Cachi reinauguran el Centro de Entrenamiento en Altura

Será el próximo 26 de febrero cuando quedará oficialmente reinaugurará la pista de atletismo del Centro de Entrenamiento en Altura de Cachi, tras un proceso integral de puesta en valor que permitirá optimizar las condiciones de entrenamiento para atletas de la provincia, del país y deportistas de alto rendimiento que eligen la altura para su preparación.

Durante los últimos meses se avanzó en tareas de renovación de la superficie deportiva, mejoras en el campo de entrenamiento, optimización de los sistemas de riego y drenaje, puesta en condiciones de los accesos y mejoras generales en sectores complementarios del predio. Estas intervenciones permiten que el centro vuelva a operar en condiciones óptimas, garantizando seguridad, calidad y funcionalidad para los entrenamientos.

El espacio será utilizado de manera permanente por atletas de la provincia y de otras jurisdicciones, así como por deportistas de alto rendimiento que eligen entrenar en altura como parte de su planificación deportiva. La reinauguración posiciona nuevamente a Cachi como un polo estratégico para la preparación atlética, con impacto deportivo, social y turístico.

“Estamos muy contentos de poder poner nuevamente en funcionamiento esta pista para todos los atletas. Es una herramienta clave para quienes entrenan en altura y un espacio que potencia el desarrollo del deporte en la provincia”, señaló la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

