Lugares de Rivadavia Banda Sur y Capital donde el Registro Civil de Salta realizará trámites de DNI y Pasaporte

Desde este lunes 6 y hasta el miércoles 8 de julio se realizarán operativos de identificación en el municipio de Rivadavia Banda Sur y en distintos barrios de la Capital.

Rivadavia Banda Sur

Hoy lunes 6 el móvil atenderá en el municipio de Rivadavia Banda Sur.

Mañana martes 7 de julio se trasladará a la localidad de Santa Rosa.

El miércoles 8 finalizará en La Unión.

A partir de las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Capital

Lunes 6 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

El miércoles 8 de julio, el operativo se realizará en la cancha El Cabildo del barrio La Angostura, situada sobre avenida Delgadillo y 7 de Noviembre.

En ambos operativos, la atención iniciará a las 9 de la mañana y se entregarán 70 números para la atención hasta las 13 horas.

En todos los operativos, los interesados podrán realizar trámites de DNI, actualizaciones de menores y mayores, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con la ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Sec. Prensa Salta

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