Transportaban mercadería de contrabando además de más de 26 kilos de cocaína en un doble fondo de un auto

Gendarmes dependientes del “Escuadrón 55" (Tucumán) inspeccionaron un automóvil particular con dos personas, sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.359, Peaje Molle Yaco, Provincia de Tucumán.

Luego de detectar ocho cubiertas de origen extranjero trasladadas como contrabando, los uniformados observaron anomalías sobre el sector del zócalo del rodado, donde el perro antinarcóticos de la fuerza marcó la presencia de carga sospechosa. Continuando con el control los efectivos constataron la presencia de un doble fondo donde se ocultaban 26 paquetes rectangulares que tras ser sometidos a la prueba de campo Narcotest, dieron positivo 26 kilos 970 gramos de cocaína.

Ante este hecho, el Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán dispuso la detención de los ocupantes y el secuestro del automóvil con la droga, entre otros elementos de interés, además de ordenar dos allanamientos en la ciudad capital de la provincia.

Los registros fueron llevados a cabo por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán”, en coordinación con personal del Escuadrón 55, la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” y del Destacamento Móvil 5, con apoyo del Unidad de Inteligencia “Tucumán”.

GNA

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