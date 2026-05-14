Una organización familiar traficaba mercadería de contrabando usando comunicaciones satelitales

La investigación inició en el mes de abril, cuando fue reportada por las autoridades de Delitos Fronterizos del Ministerio de Seguridad Nacional y la Unidad Fiscal Federal de Salta, que encomendaron a los gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” a realizar tareas de inteligencia sobre una posible banda delictiva y sus maniobras de contrabando transnacional.

Durante más de un año de trabajos de campo, lograron determinar que la organización estaba liderada por una pareja y los demás miembros eran familiares de ellos, uno de ellos era el encargado de coordinar la logística y traslados entre Argentina y Bolivia. Constaron que la mercadería provenía del Estado Plurinacional de Bolivia y era trasladada a los sitios de acopio de las provincias de Salta y Tucumán, para luego pasarla a la República de Chile, usando un sistema de comunicaciones satelitales para evadir controles de la Fuerza.

En los primeros días del mes de mayo, localizaron depósitos clandestinos e interceptaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional N° 34, donde se decomisó atados de cigarrillos y hojas de coca quedando cinco personas supeditados a la causa.

Continuando con las pesquisas, ayer se realizaron otros ocho allanamientos en las provincias de Salta y Tucumán; en donde incautaron más mercadería de contrabando, concluyendo con el desbaratamiento de los nodos logísticos de esta importante red en ambas provincias; se decomisaron: 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca en estado natural, siete rodados, 17 celulares, dos antenas satelitales, dos Handy, artículos de rubro textil y bazar, y 40.000 dólares estadounidenses.

Tras detener a cuatro hombres y tres mujeres mayores de edad, determinaron el avalúo total de la mercadería secuestrada, que supera los 310.000.000 de pesos argentinos.

Del trabajo en conjunto participaron Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán" y "Tucumán", Unidades de Reconocimiento "Mosconi" y "Tucumán", y los Escuadrones 45 "Salta", 20 "Orán" y 55 "Tucumán" de Gendarmería Nacional.

GNA

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