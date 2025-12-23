Altas temperaturas: Santiago del Estero anunció la reducción del 40% en las facturas de la luz para usuarios residenciales

El Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero(ENRESE) informó que se aplicará el descuento del 40% en la factura final de los usuarios residenciales de todos los niveles de consumo, implementado para aliviar el impacto de las altas temperaturas en el consumo de energía, con inicio en la facturación correspondiente a enero del próximo año 2026 y durante dos (2) meses.

La medida, dispuesta por el gobernador santiagueño, Elías Suarez, alcanza a todos los usuarios residenciales de la provincia, será adoptada con recursos propios y figurará en la factura bajo el nombre Fondo Compensador Estival Provincial.

Esta decisión responde a las temperaturas extremas que afectan a la provincia y busca brindar un alivio económico a las familias santiagueñas.

El Enrese aconsejó a todos los usuarios evitar consumos innecesarios y cuidar el recurso para evitar facturaciones abultadas.

