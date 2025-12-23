Adorni: "sabemos por momentos lo difícil que es muchas veces tener dos, tres o cuatro trabajos para hacer un sueldo para vivir"

El jefe del Gabinete Nacional, Manuel Adorni, encabezó este martes un brindis de fin de año con periodistas en Casa Rosada (Buenos Aires), donde terminó reconociendo la caída y destrucción de los salarios, algo que contradice las constantes afirmaciones del presidente Javier Milei.

El exvocero estuvo acompañado por Javier Lanari y los ministros de Capita Humano, Sandra Pettovello, y del Interior, Diego Santilli; según el video compartido por el periodista Fabian Waldman, quien aclaró que el saludo fue "sin sidra".

En una versión más empática con los trabajadores de prensa que en sus tiempos de vocero, el jefe de Gabinete agradeció "por la buena onda y por por compartir este año" con él y con los demás funcionarios.

"Que tengan una gran Nochebuena, muy feliz Navidad para los que son creyentes, y para los que no descansan y que también tengan un gran gran año el que viene en lo personal y también en lo laboral", expresó Adorni.

En el final de su brindis, el funcionario sorprendió con una declaración en la que reconoce el deterioro de los salarios. "Sabemos lo que es estar la verdad, sabemos por momentos lo difícil que es muchas veces tener dos, tres o cuatro trabajos para hacer un sueldo para vivir, así que eh lo mejor para cada uno de ustedes y tenemos que tener todos juntos un gran 2026 tal como lo tenemos", sostuvo.

fuente: MinutoUno

Más sobre: Actualidad.



