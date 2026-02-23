Adultos mayores ya pueden inscribirse a los más de 170 talleres de la UNATE

Desde hoy 23 y hasta el 25 de febrero se llevará a cabo el período de inscripciones de manera online, para el ciclo lectivo 2026 de la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) de Salta.

Los interesados podrán realizar el trámite de manera virtual a partir de las 8 hs., ingresando al siguiente enlace: https://unate.salta.gob.ar/portal. Cabe mencionar que cada persona podrá registrarse en hasta dos talleres.

Los alumnos de idiomas en nivel 2° a 4° quedan automáticamente inscriptos, por lo tanto no hace falta completar el formulario.

Los requisitos para participar son los siguientes:

Contar con 57 años o más o ser Jubilada/o.

Para el taller “Cocina para celíacos” no hay límite de edad y se requiere presentar certificado médico de celiaquía del alumno o familiar directo.

Son 178 los talleres a dictarse en UNATE, la fecha de inicio del período lectivo es el 9 de marzo. Algunos de los talleres que se van a brindar son: Ajedrez, Arte Francés, Artesanías Rústicas, Bordado y Marroquinería, Canto, Cocina para Celíacos, Corte y Confección, Gimnasia para Mujeres, Gimnasia para Hombres, Informática, Manejo de Celular, Idiomas, etc.

Hay que recordar que cada taller tiene cupos que depende de la capacidad de cada aula, los mismos varían entre 20 y 40 cupos de acuerdo al lugar donde se dicten por eso es importante registrar con tiempo las inscripciones. De igual manera antes del período de inscripción los interesados pueden ir consultando el detalle en la página de Facebook UNATE SALTA OK, la lista completa de los talleres.

Se reitera que para acceder a la pre-inscripción, los requisitos incluyen tener 57 años o más o ser jubilado, a excepción del taller de "Cocina para celíacos", que está abierto a todo público con certificado médico. Al completar el formulario, es fundamental contar con datos básicos como DNI, domicilio y, fundamentalmente, un teléfono de contacto de emergencia de un familiar o allegado, para garantizar la seguridad de los alumnos durante el cursado presencial.

Más sobre: Salta.



