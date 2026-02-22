Avanza el proyecto de Modernización Laboral

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, se reunieron el pasado viernes en plenario, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de modernización laboral.

Durante el encuentro, los senadores analizaron la modificación introducida por la Cámara de Diputados, que elimina el artículo 44 de la iniciativa, el cual establecía nuevas disposiciones vinculadas al régimen de licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

En ese marco, Bullrich señaló que "la idea es avanzar en un dictamen para ser votado en la sesión del viernes próximo" y precisó que "el dictamen que vamos a proponer es aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados sin el artículo 44".

Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) manifestó que su bloque mantendrá objeciones de carácter estructural, al advertir sobre posibles afectaciones a los derechos de los trabajadores, los derechos colectivos y el impacto fiscal en las provincias. Asimismo, señaló que las alternativas propuestas por su espacio no fueron consideradas.

El senador Mariano Recalde (Justicialista) sostuvo que la iniciativa fue girada a Diputados con 219 artículos y regresó con 218, modificando 18 leyes y derogando, entre parcial y totalmente, 21 normas. "Todas leyes que fueron discutidas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo y en particular", remarcó.

A su turno, la senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) afirmó que, si bien no se trata de un tema nuevo, resulta urgente: "Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo".

Al cierre de la plenaria, la presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó el proceso de esta iniciativa: "Nada más democrático que un proceso que arrancó el 11 de diciembre, con debate con más de mil organizaciones, correos electrónicos y reuniones presenciales. Hoy aceptamos las modificaciones de la cámara revisora y avanzamos con este dictamen".

