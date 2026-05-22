Megaoperativo contra el contrabando: decomisan más de $352 millones, 12 vehículos de alta gama y miles de prendas en Salta

En el marco de una investigación por presuntos delitos de Régimen Marcario, Lavado de Activos, Contrabando de Importación, Evasión Tributaria y Tráfico de Divisas; las cuales estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta Dr. Carlos Martín Amad, los gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" lograron verificar los lugares donde se realizaban las actividades ilícitas.

Los funcionarios localizaron seis locales comerciales en la ciudad de Salta y realizaron los registros de los mismos, donde hallaron 352.232.990 pesos argentinos, 12 vehículos (camionetas de alta gama, furgones y utilitarios), 11 celulares, 90 chip de distintas empresas, dos CPU, cuatro DVR (Sistema de Videovigilancia Analógica), 12.577 prendas de vestir, 1.477 accesorios para mujer, 1.029 zapatillas, termos y documentación importante para la causa. Asimismo, un inmueble de una zona residencial quedó embargado.

Por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 1 y de la Unidad Fiscal interviniente dispusieron el secuestro de la totalidad de los elementos encontrados, valuados en 1.027.432.990 de pesos argentinos, que quedaron a disposición de la justicia.

GNA

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