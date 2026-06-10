Adorni y Sturzenegger se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias que elimina la obligación de informar patrimonio y consumos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adhirió al régimen simplificado de Ganancias previsto por el ARCA tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, según confirmaron fuentes cercanas al funcionario. Así, se suma al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién se adhirió este martes 10 de junio.

Según establece el sitio de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), este régimen implica una “nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones”. Así, el organismo recaudador abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal, tomando un enfoque en el que el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El régimen simplificado habilitado tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. En la práctica, ARCA predetermina el impuesto y pone a disposición la información de la Declaración Jurada, donde el ciudadano tendrá la opción de modificar o agregar información de ser necesario. De haber una discrepancia, el organismo solo se focaliza en lo que se facturó y en los gastos deducibles y deja por fuera los gastos personales o cambios patrimoniales.

La noticia de que tanto Adorni, su esposa y ahora Sturzenegger hayan adherido al régimen implementado en febrero generó críticas de diversos sectores. Desde el entorno del ministro de Desregulación aseguraron que la decisión del funcionario simplemente fue "optar por un mecanismo más sencillo" para presentar la declaración de Ganancias.

En esta línea, remarcaron que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen" que está disponible para los contribuyentes que califiquen, sin diferencias. Así, fuentes cercanas al Ministro explicaron a Ámbito que presentar la adhesión como algo irregular o extraordinario "es incorrecto".

*con información de Ámbito

Más sobre: Política.



