Jujuy apuesta a la formación: abren las inscripciones a cursos gratuitos de oficios en distintas localidades

El Gobierno de Jujuy informó que este miércoles 25 de marzo, a partir de las 12 horas, se habilitarán las inscripciones para una nueva etapa de capacitaciones gratuitas impulsadas por la Academia de Oficios, con propuestas formativas en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones disponibles incluyen:

Albañilería

Soldadura

Electricidad

Ayudante de cocina

Panadería

Herrería

Bordado

Construcción en seco

Maquinaria pesada

Hidrogrúa e hidroelevador

Oratoria

Refrigeración

Reparación de lavarropas

Reparación de celulares

Coctelería

Barista

Inglés

Chacinados

Sublimación

Peluquería

Indumentaria

Mecánica

Drones

Atención al público

E-commerce

Energías renovables

Las capacitaciones se dictarán en localidades como La Quiaca; Abra Pampa; Tilcara; Maimará; Purmamarca; Tumbaya; Volcán; Yala; San Salvador de Jujuy; El Carmen; San Antonio; Palpalá; Monterrico; Perico; Pampa Blanca; San Pedro; Libertador General San Martín y Fraile Pintado.

Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial de la Academia de Oficios: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/

Los cupos son limitados y que todas las capacitaciones son gratuitas.

Más sobre: Jujuy.



