Jujuy apuesta a la formación: abren las inscripciones a cursos gratuitos de oficios en distintas localidades
24/03/2026
El Gobierno de Jujuy informó que este miércoles 25 de marzo, a partir de las 12 horas, se habilitarán las inscripciones para una nueva etapa de capacitaciones gratuitas impulsadas por la Academia de Oficios, con propuestas formativas en distintas localidades de la provincia.
Las capacitaciones disponibles incluyen:
- Albañilería
- Soldadura
- Electricidad
- Ayudante de cocina
- Panadería
- Herrería
- Bordado
- Construcción en seco
- Maquinaria pesada
- Hidrogrúa e hidroelevador
- Oratoria
- Refrigeración
- Reparación de lavarropas
- Reparación de celulares
- Coctelería
- Barista
- Inglés
- Chacinados
- Sublimación
- Peluquería
- Indumentaria
- Mecánica
- Drones
- Atención al público
- E-commerce
- Energías renovables
Las capacitaciones se dictarán en localidades como La Quiaca; Abra Pampa; Tilcara; Maimará; Purmamarca; Tumbaya; Volcán; Yala; San Salvador de Jujuy; El Carmen; San Antonio; Palpalá; Monterrico; Perico; Pampa Blanca; San Pedro; Libertador General San Martín y Fraile Pintado.
Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial de la Academia de Oficios: https://academiadeoficios.jujuy.gob.ar/
Los cupos son limitados y que todas las capacitaciones son gratuitas.
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