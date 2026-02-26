Ya tiene fecha la presentación de Cazzu en la capital jujeña

La "Jefa del Trap" vuelve a sus raíces para marcar un hito sin precedentes en su carrera. Cazzu se presentará el próximo 12 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto en San Salvador de Jujuy, cumpliendo el sueño de brindar su primer show de estadio en su provincia natal.

"Jujuy es donde todo empezó y este estadio es para mi gente", expresó la cantante durante el anuncio que se vivió como una verdadera fiesta popular en la Plaza General Manuel Belgrano de San Pedro de Jujuy.

Ante miles de fanáticos y en una transmisión especial junto al canal de streaming OLGA (Buenos Aires), la artista confirmó que San Salvador de Jujuy será una parada clave del Tour Latinaje 2026, la gira que actualmente la posiciona en lo más alto de la escena internacional.

Los tickets se podrán adquirir de forma oficial a través de la plataforma NorteTicket. Se recomienda a los seguidores estar atentos a los horarios para evitar filas virtuales extensas:

Preventa exclusiva (Macro Visa): Lunes 2 de marzo a las 12:00 horas

Venta general (Todos los medios de pago): Martes 3 de marzo a las 12:00 horas

Tras un 2025 consagratorio con 14 sold outs en arenas de toda Latinoamérica, y un inicio de 2026 donde conquistó escenarios tradicionales como Jesús María y Cosquín, Cazzu apuesta por una puesta en escena ambiciosa. El show promete una fusión integral entre la estética urbana y las raíces folclóricas que definen su último álbum, Latinaje.

Más sobre: Jujuy.



