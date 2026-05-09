Por el estado de nerviosismo de dos hombres descubrieron la ingesta de 216 cápsulas de cocaína

Gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) controlaron un ómnibus que circulaba con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional N° 34.

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los uniformados fueron alertados cuando dos hombres de nacionalidad boliviana exteriorizaron signos de nerviosismo, palidez y sudor excesivo; ambos viajaban juntos.

Ante la presunción de estar frente a un posible hecho de transporte de estupefacientes en el organismo, los involucrados fueron trasladados hacia el Nosocomio local. Allí, recibieron asistencia sanitaria y se les realizó las placas radiográficas, las cuales arrojaron imágenes de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambas personas.

Bajo observación y custodia, los hombres expulsaron 216 cápsulas que contenían un total de 2 kilos 952 gramos de cocaína. Los efectivos decomisaron la droga y detuvieron a los involucrados.

GNA

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