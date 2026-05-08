Jujuy: controles visuales gratuitos y entrega de anteojos, un operativo que recorrerá toda la provincia desde el 11 de mayo

Por medio de dos dispositivos móviles equipados con laboratorios y herramientas específicas para la realización de controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos en el día, el Gobierno de Jujuy llevará adelante desde el 11 hasta el 29 de mayo, en el horario de 9 a 17 horas, el programa “Ver para ser libres”.

La propuesta está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, priorizando la detección temprana de problemas visuales que muchas veces afectan el desempeño escolar sin ser advertidos a tiempo.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte, destacó la importancia de acercar este tipo de políticas públicas a todo el territorio provincial. “Muchas veces las dificultades de aprendizaje están relacionadas con problemas visuales que no son detectados oportunamente. Este programa permite brindar una respuesta concreta y rápida para que chicos y chicas puedan mejorar sus condiciones de estudio y desarrollo”, expresó.

El recorrido abarcará diversas localidades de la provincia, acercando atención oftalmológica integral a espacios educativos y comunitarios.

Cronograma completo del programa “Ver para ser libres”

Semana 1

11 y 12 de mayo – San Salvador de Jujuy: Estación de Trenes de Jujuy.

Estación de Trenes de Jujuy. 13 de mayo – San Salvador de Jujuy: Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan.

Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan. 14 de mayo – San Salvador de Jujuy: Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.

Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune. 15 de mayo – San Salvador de Jujuy: Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

Semana 2

19 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II. 20 de mayo – Perico: Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.

Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68. 21 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta. 22 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Semana 3

25 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.

Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II. 26 de mayo – Purmamarca: Sede a confirmar.

Sede a confirmar. 27 de mayo – Tilcara: Hotel de Turismo de Tilcara.

Hotel de Turismo de Tilcara. 28 de mayo – Humahuaca: Plaza San Martín. -

Plaza San Martín. - 29 de mayo – La Quiaca: Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

La iniciativa apunta a reducir barreras que impactan de manera directa en el aprendizaje y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, promoviendo mayores niveles de inclusión y mejores oportunidades en toda la provincia.

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