Incautan un importante cantidad de cigarrillos y hojas de coca de contrabando

Gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro”, efectuaron la apertura de 125 encomiendas que habían sido interdictadas durante el control de un camión perteneciente a una empresa de paquetería, en la provincia de Jujuy.

Como resultado de la medida, los funcionarios constataron la existencia de 122.500 atados de cigarrillos de origen extranjero y 420 kilos de hojas de coca.

Se procedió al secuestro del camión utilizado para el transporte de la mercadería. Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.

GNA

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