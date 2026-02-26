Tucumán ya cuenta con la aplicación que permite saber en tiempo real cuándo llega el colectivo
26/02/2026
El transporte público de la capital tucumana ya cuenta con la app “Cuándo SUBO”, que ofrece información en tiempo real sobre el horario de llegada del colectivo, reduciendo tiempos de espera y brindando mayor seguridad y comodidad en cada traslado.
La aplicación está disponible para celulares con sistema operativo Android y iOS y actualmente incluye las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19.
Principales beneficios de la app Cuándo SUBO
- Tiempos reales de llegada: buscá en el mapa para saber cuándo llega tu colectivo a la parada.
- Paradas y líneas favoritas: guardá tus ubicaciones y recorridos frecuentes y accedé a la información de manera rápida y sencilla.
- Participación ciudadana: enviá reportes sobre cambios de paradas, información incorrecta o problemas de frecuencia y convertite en parte activa de la mejora del sistema de transporte.
Con la llegada de Cuándo SUBO a San Miguel de Tucumán, la ciudad incorpora una herramienta clave para modernizar el transporte público, facilitar la movilidad cotidiana y mejorar la calidad del viaje para miles de personas.
