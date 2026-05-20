Sus inconsistencias y nerviosismo delataron el transporte de más de 42 kilos de cocaína

Gendarmes de la Sección Chalicán dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) se encontraban realizando un control de seguridad vial sobre la Ruta Nacional Nº 34, en el kilómetro Nº 1.212, cuando procedieron a controlar un vehículo Renault Clio que se dirigía hacia la localidad salteña de Joaquín V. González.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron inconsistencias en los dichos del conductor y signos de nerviosismo, por lo que solicitaron la intervención del binomio cinotécnico. El perro antinarcóticos reaccionó de manera positiva como lo hace ante la presencia de estupefacientes en el sector de las puertas. Tras una profunda requisa del vehículo, hallaron ocultos en los paneles, próximos a los asientos traseros, 40 paquetes rectangulares con una sustancia blanca compacta que luego de realizarse la prueba de orientación de campo Narcotest dio positivo para cocaína, con un peso de 42 kilos 248 gramos.

Intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el decomiso de la droga, del rodado y la detención del involucrado en infracción de la Ley 23.737.

GNA

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