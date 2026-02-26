Informe expone los principales motivos detrás del incremento reciente del precio de la carne bovina

Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina analiza los principales motivos detrás del incremento reciente del precio de la carne bovina.

A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:

La suba del precio de la carne bovina estuvo fuertemente condicionada por una restricción de oferta originada en la caída del stock ganadero durante 2024–2025 , con menor disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena.

, con menor disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena. La sequía de 2023 , deterioró las condiciones productivas y forzó ventas anticipadas de hacienda, reduciendo el stock disponible para los ciclos siguientes.

, deterioró las condiciones productivas y forzó ventas anticipadas de hacienda, reduciendo el stock disponible para los ciclos siguientes. La ausencia de políticas públicas orientadas a recomponer el stock y mitigar los efectos de los shocks climáticos profundizó las dificultades para una recuperación sostenida del rodeo.

y mitigar los efectos de los shocks climáticos profundizó las dificultades para una recuperación sostenida del rodeo. Las inundaciones registradas en 2024 y 2025 reforzaron el proceso contractivo , provocando nuevas ventas anticipadas, reducción de existencias y deterioro de los índices de preñez.

, provocando nuevas ventas anticipadas, reducción de existencias y deterioro de los índices de preñez. El mal estado de los caminos rurales agregó restricciones logísticas, elevó costos y dificultó el traslado de hacienda, contribuyendo a una menor oferta efectiva.

agregó restricciones logísticas, elevó costos y dificultó el traslado de hacienda, contribuyendo a una menor oferta efectiva. En paralelo, la demanda internacional de carne se mantuvo elevada y absorbió una parte relevante de la producción local, especialmente animales pesados, reforzando las presiones alcistas sobre el precio del novillo.

y absorbió una parte relevante de la producción local, especialmente animales pesados, reforzando las presiones alcistas sobre el precio del novillo. Los altos precios internacionales funcionaron como referencia para el mercado interno y se trasladaron al precio del ganado gordo y, por arrastre, a los cortes destinados al consumo doméstico.

funcionaron como referencia para el mercado interno y se trasladaron al precio del ganado gordo y, por arrastre, a los cortes destinados al consumo doméstico. Aunque el maíz es un insumo relevante en la producción ganadera, su incidencia en el costo total de la hacienda es acotada y no alcanza para explicar el aumento reciente del precio de la carne, que estuvo determinado principalmente por la restricción de la oferta, los impactos climáticos y la firmeza de la demanda externa.

Informe completo:

