Informe expone los principales motivos detrás del incremento reciente del precio de la carne bovina
26/02/2026
Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina analiza los principales motivos detrás del incremento reciente del precio de la carne bovina.
A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- La suba del precio de la carne bovina estuvo fuertemente condicionada por una restricción de oferta originada en la caída del stock ganadero durante 2024–2025, con menor disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena.
- La sequía de 2023, deterioró las condiciones productivas y forzó ventas anticipadas de hacienda, reduciendo el stock disponible para los ciclos siguientes.
- La ausencia de políticas públicas orientadas a recomponer el stock y mitigar los efectos de los shocks climáticos profundizó las dificultades para una recuperación sostenida del rodeo.
- Las inundaciones registradas en 2024 y 2025 reforzaron el proceso contractivo, provocando nuevas ventas anticipadas, reducción de existencias y deterioro de los índices de preñez.
- El mal estado de los caminos rurales agregó restricciones logísticas, elevó costos y dificultó el traslado de hacienda, contribuyendo a una menor oferta efectiva.
- En paralelo, la demanda internacional de carne se mantuvo elevada y absorbió una parte relevante de la producción local, especialmente animales pesados, reforzando las presiones alcistas sobre el precio del novillo.
- Los altos precios internacionales funcionaron como referencia para el mercado interno y se trasladaron al precio del ganado gordo y, por arrastre, a los cortes destinados al consumo doméstico.
- Aunque el maíz es un insumo relevante en la producción ganadera, su incidencia en el costo total de la hacienda es acotada y no alcanza para explicar el aumento reciente del precio de la carne, que estuvo determinado principalmente por la restricción de la oferta, los impactos climáticos y la firmeza de la demanda externa.
Informe completo:2026.02.26_Motivos_detr_aacute_s_del_incremento_del_precio_de_la_carne_bovina_CEPA_Febrero_2026
Más sobre: Economia.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas