Ya tiene fecha de juicio al conductor que en estado de ebriedad ocasionó la muerte de 5 personas

Del 13 al 30 de abril de este año se realizará la audiencia de debate en la causa seguida contra un hombre imputado por los delitos de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos) en concurso ideal, en calidad de autor.

El juicio será presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar.

El siniestro por el cual será juzgado el imputado ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2024 en avenida Paraguay de la capital salteña. El sujeto conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y fue protagonista de un accidente de tránsito. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Según surgió de la investigación, el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona.

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