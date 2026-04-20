Para mayo está previsto la implementación del Código Procesal Penal en Salta

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo, encabezó hoy una jornada de trabajo clave con funcionarios de distintas áreas del Poder Judicial y del Ministerio Público. El encuentro, que contó también con la participación de la jueza de Corte María Edit Nallim, tuvo como eje central supervisar el estado de preparación de los organismos frente a la implementación del Código Procesal Penal (Ley 8520), programada para el próximo 4 de mayo, tras la prórroga establecida mediante el Decreto 34/26 del Poder Ejecutivo provincial.

La implementación del Código Procesal Penal representa un cambio de paradigma en la administración de justicia, al consolidar un modelo acusatorio adversarial que prioriza la oralidad y la transparencia. Esta reforma estructural moderniza la gestión de las causas mediante la adopción de procesos ágiles y desformalizados, garantizando que el debate entre las partes se desarrolle en audiencias públicas bajo los principios de contradicción y celeridad procesal, asegurando así una respuesta jurisdiccional más eficiente para toda la comunidad.

Un nuevo ecosistema digital para la reforma procesal penal

La plataforma, diseñada e implementada de manera conjunta por las áreas tecnológicas del Poder Judicial y del Ministerio Público, constituye el soporte operativo unificado para el nuevo cuerpo normativo. Este sistema garantiza la interoperabilidad plena entre los distintos actores: magistrados, fiscales, defensores, asesores y auxiliares de justicia. A través de la integración del Legajo de Investigación Fiscal y la Carpeta Judicial Digital, se asegura una vinculación inmediata y transparente entre los intervinientes y las dependencias de la Oficina Judicial Penal (OfiJu).

Este nuevo modelo de justicia penal se apoya estructuralmente en la tecnología para asegurar procesos ágiles y efectivos. Al optimizar la gestión de audiencias flexibles y multipropósito, el sistema facilita resoluciones inmediatas y el dictado de sentencias en plazos mínimos, transformando significativamente los tiempos de respuesta jurisdiccional. Asimismo, la integración de ambas esferas permite una gestión basada en datos únicos, eliminando la duplicidad de carga y asegurando que la información fluya sin interrupciones desde la investigación preliminar hasta la etapa de ejecución.

Finalmente, el soporte informático garantiza la transparencia total del proceso mediante el registro audiovisual de las audiencias y la disponibilidad digital de otros instrumentos que conforman la Carpeta Judicial, sustituyendo definitivamente a las actas escritas. Este avance consolida la modernización integral del fuero y la despapelización, permitiendo que tanto las partes como los jueces de instancias superiores realicen un control directo y fidedigno de lo actuado a través del soporte digital compartido.

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