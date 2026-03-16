Jujuy: denuncian intento de ingreso sin consulta de una empresa minera en territorio ancestral de Rinconada a casi 4.000 metros de altura

La comunidad originaria de Rinconada, en la Puna jujeña, denunció el atropello de la Consultora "Wicz Mining Consulting" con sede en la capital jujeña, en complicidad con el gobierno de la provincia y algunos miembros de Santo Domingo y Casa Colorada.

Esta empresa operante de mineras ha intentado ingresar al territorio ancestral denominado "Alto Carmen" este sábado 14 de marzo del corriente año, sin realizar la consulta libre, previa e informada a la comunidad de Rinconada quienes son los dueños ancestrales de estas tierras.

La comunera de Rinconada recurre a la denuncia pública ya que advierte las negociaciones internas entre la justicia provincial, el modelo de desarrollo y proyectos extractivos en Jujuy, donde no hay justicia, reparación y los derechos indígenas no se respetan en ningún sentido.

Además, deja un mensaje de conciencia sobre el cuidado de nuestra Madre Tierra, que no solo impacta en una comunidad, sino al resto de las comunidades aledañas en donde se quieren instalar estos proyectos mineros.

fuente: Kuntur informa

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