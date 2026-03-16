Desde el miércoles se abre una nueva etapa de inscripciones para la Escuela de Manejo de la ciudad de Salta

El próximo miércoles 18, la Municipalidad de Salta abre una nueva etapa de inscripciones para esta academia. Se habilitan 4.000 cupos para las personas que deseen acceder a la capacitación gratuita, con formación teórica y práctica para conducir de manera segura y responsable, ya sea autos o motos.

Será a través de la App Muni Salta. Todos los vecinos con residencia en la ciudad podrán anotarse.

Teniendo en cuenta la gran demanda que genera la Escuela, los inscriptos se dividirán por comisiones, como ya lo vienen haciendo, y serán informados sobre la fecha de inicio vía WhatsApp. Es por eso que se solicita verificar los datos a la hora de anotarse. Las comisiones se distribuirán en los meses de marzo, abril y mayo. Quienes cumplan con los requisitos serán notificados.

"Seguimos trabajando fuertemente en la Escuela de Manejo, ya que queremos que gran parte de la ciudad tenga la posibilidad de, para muchos, cumplir el sueño de aprender a manejar. Luego de esto podrán realizar los papeles y estarán listos para obtener su licencia de conducir ", dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Cabe destacar que los asistentes aprenden a manejar motos y autos, en 10 clases (turno mañana y tarde) divididas de la siguiente manera:

Teoría : 2 clases obligatorias de 2 horas cada una. Esta etapa es eliminatoria, ya que quienes no aprueben el examen (40 preguntas, con un mínimo del 80% de respuestas correctas) no podrán avanzar a las prácticas. Esto garantiza que quienes continúen tengan una base sólida sobre las normas y responsabilidades viales.

: 2 clases obligatorias de 2 horas cada una. Esta etapa es eliminatoria, ya que quienes no aprueben el examen (40 preguntas, con un mínimo del 80% de respuestas correctas) no podrán avanzar a las prácticas. Esto garantiza que quienes continúen tengan una base sólida sobre las normas y responsabilidades viales. Práctica: 7 clases personalizadas de 1 hora, en un circuito cerrado con instructores especializados. Aprenderán maniobras, estacionamiento y manejo defensivo.

Las clases teóricas se brindan en la Escuela de Emprendedores y las prácticas en el Estadio Padre Martearena de la capital salteña, aunque en caso de lluvia cabe la posibilidad de realizarlas en el simulador ubicado en el CEL de calle Santa Fe o en el del CEL de zona sur, donde también habrá otro próximamente.

Certificación:

Las personas que completen el curso recibirán un certificado. Al momento de tramitar su licencia de conducir, no necesitarán realizar el curso teórico ni rendir la parte teórica nuevamente, solo deberán aprobar la parte práctica del examen.

Requisitos:

Tener entre 18 y 64 años

Vivir en Salta Capital (DNI con domicilio)

No haber sacado nunca la licencia de conducir

Y para llegar a más barrios, la propuesta continúa descentralizándose: ahora también se brindan clases para aprender a manejar moto en los distintos CICs de la ciudad, acercando el servicio a cada comunidad.

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