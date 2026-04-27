Condenan a 17 años a conductor ebrio que causó victimas fatales sobre avenida Paraguay

A diecisiete años de prisión efectiva resultó condenado, Luciano Nahir López, el joven responsable del siniestro ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, en la avenida Paraguay de la capital de Salta. Los jueces lo encontraron autor de los delitos de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (2 hechos), en concurso ideal. Resultó absuelto de lesiones leves en relación a dos hechos por retiro de la acusación fiscal.

El 17 de marzo de 2024, el imputado salió de un boliche bailable ubicado sobre avenida Paraguay acompañado de un amigo. Subió a su auto y lo condujo de sur a norte, transgrediendo señales de tránsito y con exceso de velocidad. En el trayecto perdió el control del vehículo y embistió a dos grupos de peatones que circulaban por la banquina. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron con lesiones de diferente gravedad.

De la investigación surgió que el condenado conducía alcoholizado. En el examen toxicológico realizado sobre la muestra de orina también se detectó presencia de marihuana. Al momento del hecho, por el lugar transitaba gran cantidad de personas que salían de los locales bailables situados en las inmediaciones.

El tribunal dictó una pena coincidente con el monto requerido por el fiscal Daniel Espilocín en sus alegatos. Además, los jueces hicieron lugar a la solicitud de decomiso del automóvil que conducía el imputado al momento del hecho.

Justicia Salta

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