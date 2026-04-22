Concurso público para cubrir cuatro cargos de médicos auxiliares en el Poder Judicial de Salta

La Corte de Justicia de Salta llamó a concurso público para cubrir cuatro vacantes en el Servicio Médico Forense.

Los cargos a concursar son: un médico auxiliar especialista en medicina legal, un médico auxiliar especialista en psiquiatría, y un médico auxiliar especialista en Medicina del Trabajo, los tres para el Distrito Judicial del Centro; y un médico auxiliar especialista en psiquiatría para el Distrito Judicial de Orán.

El plazo de inscripción será hasta el 24 de abril próximo a las 12 hs. Las presentaciones se realizarán de manera virtual a través del procedimiento informático establecido por la institución.

En las Acordadas 14624 y 14635 fueron detallados los requisitos y las bases del concurso. Pueden ser consultadas en https://www.justiciasalta.gov.ar/es/acordadas.

Acordada:

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