Salta: cinco playas de estacionamiento sancionadas por intentar eludir responsabilidades ante robos y daños

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor inspeccionó playas de estacionamiento gratuitas y rentadas de la ciudad de Salta y detectó incumplimientos vinculados a cartelería y cláusulas abusivas que intentaban desligar a los establecimientos de su responsabilidad ante daños o robos de vehículos.

Se llevó adelante un operativo de inspección en ocho playas de estacionamiento, tanto gratuitas como rentadas, ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Salta, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 7.464 y de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240.

Como resultado de los controles, se labraron cinco actas de infracción a establecimientos que exhibían cartelería o leyendas impresas en los tickets donde manifestaban no responsabilizarse por daños, hurtos o robos ocurridos en los vehículos alojados dentro de los predios, práctica expresamente prohibida por la normativa vigente por tratarse de cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los consumidores.

Las inspecciones fueron realizadas en playas de estacionamiento ubicadas en estaciones de servicio de avenida Perón, supermercados de avenida Arenales, calle Mitre y playas privadas de calles España y Caseros.

Desde el organismo recordaron que la Ley Provincial N° 7.464 establece una serie de obligaciones para este tipo de establecimientos, entre ellas el cobro por tiempo efectivo de uso del servicio, disponiendo que luego de la primera hora las fracciones posteriores deben cobrarse cada 15 minutos. Asimismo, la normativa exige la exhibición clara y visible de las tarifas antes del ingreso del vehículo y la entrega de tickets con fecha, horario de ingreso, patente y datos identificatorios del comercio.

Además, la legislación prohíbe expresamente toda leyenda o cartel que pretenda excluir la responsabilidad del prestador frente a daños o robos, ya que los comercios deben contar con pólizas de seguro que garanticen cobertura a los usuarios mientras el vehículo permanezca bajo guarda en el establecimiento.

Previamente a los operativos, la Subsecretaría llevó adelante una campaña informativa a través de sus redes institucionales oficiales, dirigida tanto a consumidores como a propietarios del rubro, con el objetivo de recordar derechos y obligaciones establecidos por la normativa vigente.

La directora de Inspecciones de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Antonieta Frías, destacó que “estos controles buscan que los consumidores accedan a un servicio seguro y transparente, evitando prácticas abusivas que muchas veces intentan instalarse como normales pero que son contrarias a la legislación vigente”.

Finalmente, la Subsecretaría recordó que atiende al público de lunes a viernes de 8 a 14 horas en calle España 1350 de la ciudad de Salta, donde los consumidores pueden realizar consultas y recibir asesoramiento. Asimismo, las denuncias pueden registrarse durante las 24 horas a través de la plataforma virtual oficial consumidorsalta.gob.ar

*imagen ilustrativa

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