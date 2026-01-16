Un hombre será juzgado por abuso sexual contra menores de edad cometidos en nueve barrios de Salta

El próximo lunes 19 de enero iniciará el juicio contra un sujeto de 41 años imputado por delitos contra la integridad sexual y rapto en perjuicio de víctimas menores de edad. Está previsto que se extienda hasta el 30 de enero.

Los ataques tuvieron lugar entre 2020 y 2023 en los barrios San Remo, Villa Palacios, El Palenque, Parque La Vega, Democracia, Los Gremios, El Círculo IV, Primera Junta y Villa Lavalle de la capital salteña. Las víctimas fueron todas menores, de entre 7 y 16 años de edad.

El sujeto está imputado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, rapto agravado, tentativa de rapto agravado, exhibiciones obscenas agravadas y amenazas, en varios hechos.

