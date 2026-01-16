En el CCM de Salta se podrá completar el certificado de salud 2026 para la vuelta a clases

Para anticipar el inicio del ciclo lectivo 2026, la municipalidad de la ciudad de Salta desplegará el operativo “Volviendo a Clases”. Éste iniciará en el Centro Cívico Municipal (CCM) y luego se desplegará en los Centros Integradores Comunitarios de los barrios.

La fecha fijada es desde el lunes 19 al viernes 30 de enero en el horario de 8 a 15 hs. Los padres y tutores que deseen completar el certificado de salud, deberán traer el DNI y el formulario del nivel primario o secundario, con los datos completados.

Pablo Medina, director del Móvil Odontológico, detalló que, para agilizar la atención, los padres deben presentar el esquema de vacunación completo, por lo que tendrán que asistir al centro de salud más cercano de su domicilio.

Además, se recuerda que los menores de edad, no podrán asistir solos, deberán estar acompañados de sus padres o tutores.

Corte de cabello

Por otro lado, los lunes y miércoles en el horario de 11 a 13 hs, peluqueros de la Fundación “Capacitando jóvenes para el futuro” harán cortes de cabellos a mujeres y hombres de forma gratuita.

