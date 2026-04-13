Condena para los padres de la beba de ocho meses hospitalizada por maltrato infantil además de quitarles la responsabilidad parental

El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo de 2026, cuando una beba de ocho meses ingresó al Hospital Materno Infantil de Salta con lesiones de gravedad. La intervención médica activó la investigación que derivó en la condena de sus progenitores.

Los condenados son una mujer y a un hombre, ambos de 25 años, por hechos de violencia ejercidos contra su hija menor de edad.

La justicia salteña resolvió imponer a ambos imputados la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar autores penalmente responsables del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. En el caso del hombre, además, fue condenado por el delito de coacción en perjuicio de un familiar de la menor.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal sostuvo la acusación con los elementos de convicción reunidos, en el marco de una investigación que priorizó la protección de la víctima ante su situación de extrema vulnerabilidad.

Como medida central y en resguardo de la víctima, el magistrado dispuso la privación de la responsabilidad parental respecto de la niña, lo que implica la pérdida de los derechos y deberes derivados del vínculo filial.

El hecho investigado se originó a partir de una denuncia realizada por una profesional de la salud del Hospital Materno Infantil, quien advirtió la posible existencia de maltrato infantil sobre una beba de ocho meses, que había ingresado al nosocomio con lesiones de gravedad.

Asimismo, se incorporaron testimonios, informes médicos, estudios tomográficos y evaluaciones interdisciplinarias que permitieron sostener la hipótesis de maltrato infantil, además de antecedentes de violencia familiar vinculados al imputado.

En el desarrollo del proceso también se investigó un hecho de coacción atribuido al hombre, quien habría ejercido intimidaciones contra un familiar directo de la menor, considerada testigo relevante en la causa.

MPF Salta

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