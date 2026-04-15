Mientras dormía le tapó la boca y la insultaba en caso de no continuar la relación de pareja, fue condenado a prisión

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años como autor del delito de amenazas.

El juez del distrito Centro, Francisco Mascarello, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a siete meses de prisión efectiva, revocó una condena condicional anterior y la unificó en una pena única de un año y un mes de prisión efectiva. Se dispuso además que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Según consta en la investigación realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió al mediodía del 29 de julio de 2024, en una vivienda del barrio Vicente Solá de la ciudad de Salta. En esas circunstancias, el acusado se presentó en el domicilio de la mujer con quien mantenía una relación de pareja, quien se encontraba durmiendo, y le tapó la boca mientras la insultaba, profiriendo además amenazas contra su integridad física en caso de que no continuara la relación.

La situación cesó cuando un tercero ingresó al lugar, momento en que el acusado soltó a la víctima.

Cabe destacar que el acusado se encontraba en rebeldía y fue detenido.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

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