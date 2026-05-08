Tucumán: denunció el extravío de su tarjeta al banco y continuaban los débitos por compras no autorizadas

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán aplicó una multa superior a los $5,7 millones al Banco Ciudad, con domicilio en calle Laprida 101 de San Miguel de Tucumán, tras comprobar irregularidades en perjuicio de un consumidor tucumano y la incomparecencia de la entidad financiera ante el organismo provincial.

La medida se enmarca en el expediente N° 4479-311-B-2024 y surge a partir de la denuncia presentada por Guillermo Fernando Blanch, quien informó el extravío de su tarjeta bancaria y realizó de manera inmediata la correspondiente denuncia. No obstante, meses después, detectó una compra que continuaba siendo debitada pese a que ya no contaba con el plástico.

Desde el organismo provincial indicaron además que, como consecuencia de la falta de respuesta al reclamo y de los importes cobrados indebidamente —que rondaban los 28 mil pesos—, el consumidor sufrió perjuicios adicionales vinculados a su situación crediticia y a su registro ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido, desde la Dirección de Comercio Interior remarcaron la importancia de que las empresas comparezcan ante las instancias de conciliación convocadas por el Estado provincial, destacando que la ausencia de las entidades ante los reclamos de los ciudadanos constituye una conducta que vulnera los derechos de los consumidores.

“Cuando existe un organismo del Estado que representa y protege a los consumidores, es fundamental que las empresas comparezcan y den respuestas. No se puede ignorar el reclamo de la gente ni menospreciar el trabajo conciliatorio que realiza la Dirección de Comercio para acercar a las partes cuando existe una desavenencia o se ha perdido la comunicación entre ellas”, señalaron desde el área.

La sanción aplicada busca fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores tucumanos y promover una mayor responsabilidad por parte de las entidades financieras que operan en la provincia.

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