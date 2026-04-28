Dos hermanos ocultaron más de 21 kilos de cocaína en diferentes sectores de un vehículo

Gendarmes del Escuadrón 71 “Aguilares” (Tucumán) se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional N° 157, a la altura de la localidad de Río Seco, cuando divisaron la aproximación de un automóvil Renault Clio Work y efectuaron las señales para que el conductor reduzca la velocidad y estacione sobre la banquina.

Una vez detenido el auto, los efectivos llevaron a cabo el registro de dos hombres (hermanos) de nacionalidad argentina, quienes viajaban desde Salta hacia Santiago del Estero, e iniciaron el registro físico del rodado.

Seguidamente, los funcionarios notaron indicios en los tornillos colocados en el sector del capot y debajo del asiento del chofer, los cuales habían sido removidos recientemente, al igual que observaron alteraciones en las piezas de las puertas y laterales del baúl del vehículo.

Tras el pasaje con un perro antinarcóticos, el can reaccionó exaltadamente y marcó la existencia de drogas. De igual manera, los uniformados utilizaron el escáner móvil y visualizaron cuerpos extraños.

Luego de una requisa más exhaustiva encontraron 20 paquetes rectangulares, que tras el narcotest se dieron con que contenían un total de 21 kilos 160 gramos de cocaína.

Además, los gendarmes descubrieron que los involucrados registraban varios movimientos migratorios recientes entre Argentina y Bolivia, y que uno de ellos tenía antecedentes en infracción a la Ley N° 22.415 “Código Aduanero”.

Por disposición del Magistrado interviniente, los funcionarios decomisaron la totalidad el estupefaciente, dinero en efectivo y dos celulares. Mientras que, los hermanos mayores de edad quedaron detenidos y a disposición de la justicia.

GNA

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