Tucumán aprobó por unanimidad la Ley de Ficha Limpia que impide acceder a cargos públicos a condenados

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, se refirió a la aprobación por unanimidad de la Ley de Ficha Limpia en la Legislatura tucumana durante los últimos días de abril. La normativa establece la inhabilitación para acceder a cargos públicos, electivos o por designación, a personas con sentencias condenatorias confirmadas en instancia revisora.

El mandatario provincial valoró el alcance institucional de la medida y la ubicó en el contexto nacional: “Hay que destacar que Tucumán es la sexta provincia que ha sancionado la Ficha Limpia. Eso no lo podemos obviar, porque muchas veces se cuestionó su tratamiento; y esta normativa consiste en los requisitos que tienen que tener aquellos que quieran ser candidatos en la provincia de Tucumán a cualquier cargo. Eso no es menor, es un avance muy importante”.

El gobernador también se refirió al rol del Poder Legislativo y a la agenda parlamentaria para el año 2026. “Seguramente todavía quedan proyectos para sancionar durante el año 2026, y los tiempos y las decisiones las va a ir tomando el Poder Legislativo”, añadió.

Asimismo, Jaldo vinculó la nueva ley con otras iniciativas vinculadas a la transparencia y el acceso a la información pública. En esa línea, afirmó: “Hay que seguir trabajando con el acceso a la información pública, porque no hay duda de que es una ley que muchas provincias y Nación la tienen. Creo que una vez que puedan consensuar un proyecto entre los diferentes espacios políticos en la Legislatura podrá salir”, cerró.

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