Tucumán: la mediación del estado provincial permitió a una familia recuperar $9 millones reclamados a una concesionaria de Catamarca

Gracias a la intervención de la Dirección de Comercio Interior de Tucumán, una familia de la localidad de Río Seco, departamento Monteros, logró recuperar $9 millones que mantenía en conflicto con una concesionaria de Catamarca, en el marco de una denuncia por presuntos incumplimientos comerciales.

La consumidora, María Roldán, junto a su esposo Gustavo Paliza, vecinos del barrio Matadero, pudieron recuperar el dinero reclamado luego de las actuaciones administrativas y conciliatorias impulsadas por el organismo provincial. La familia, dedicada al trabajo diario a través de un pequeño quiosco, expresó su satisfacción y alivio tras alcanzar una solución favorable.

El director de Comercio Interior, Manuel Cantos, intervino personalmente en el caso y destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan y utilicen las herramientas gratuitas que brinda el Estado para la defensa de sus derechos.

Estado presente

“Cuando una persona se anima a denunciar y obtiene respuestas concretas, se fortalece la confianza en las instituciones. Este es un claro ejemplo de que el Estado está para acompañar, proteger y garantizar los derechos de usuarios y consumidores”, expresó el Canto.

Además remarcó que todos los trámites, audiencias y actuaciones que realiza la Dirección de Comercio Interior son totalmente gratuitos, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acceder a asesoramiento y representación administrativa sin costo alguno.

Desde el organismo señalaron que este tipo de resoluciones fortalecen las políticas de defensa del consumidor y promueven soluciones rápidas, transparentes y efectivas para la comunidad.

Luego reflexionó: “Detrás de cada expediente hay una necesidad real y una preocupación concreta. Cuando logramos una solución favorable, sentimos que el trabajo vale la pena”, expresaron desde la repartición.

La Dirección de Comercio Interior recordó además que continúa recibiendo denuncias y consultas de consumidores de toda la provincia ante incumplimientos, cobros indebidos, problemas con compras, servicios o contratos comerciales.

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