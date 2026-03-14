Tucumán: tras días de inundaciones, el agua bajó en La Madrid, la zona más afectada

El registro visual de este sábado permitió observar con claridad el estado actual de la localidad tucumana de La Madrid tras el fenómeno climático. Las tomas aéreas evidenciaron calles, viviendas y espacios públicos sin acumulación de agua, lo que confirmó una mejora en las condiciones generales del lugar.

El material se produjo como parte del seguimiento que realizaron equipos provinciales durante las tareas de asistencia y recuperación en el territorio. El operativo incluyó trabajos de limpieza, relevamiento de daños y acompañamiento a las familias afectadas.

Las imágenes también sirvieron para documentar el avance del proceso de normalización en la localidad. Este registro permitió dimensionar el impacto del temporal y el progreso de las acciones que impulsó el Gobierno provincial para restituir las condiciones de habitabilidad.

Desde la Provincia destacaron que el operativo continúa con tareas de acondicionamiento urbano y asistencia a los vecinos, con el objetivo de consolidar la recuperación de la localidad y restablecer plenamente la vida cotidiana en La Madrid.

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