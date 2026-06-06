Intentaron pasar un control de Gendarmería en Tucumán con más de 470 kilos de cocaína

En horas de la noche del jueves, gendarmes de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 de Gendarmería, controlaron en la ruta nacional Nº 157, a la altura de la localidad Tucumana de Río Seco, una camioneta cuyo conductor dijo circular dentro de la provincia de Tucumán (ciudad de Famaillá - localidad de Atahona).

Al momento de las preguntas de rigor y consultarle sobre la carga que transportaba, respondió con inconsistencias que alertaron a los gendarmes.

Los uniformados procedieron a levantar la lona de la caja y detectaron la existencia de bidones que contenían combustible, aumentando las sospechas de los funcionarios, con un método para disimular olores. Detrás bolsas arpilleras verde escondían paquetes con sospechas de estupefacientes.

Tras una profundiza inspección al rodado, los efectivos extrajeron del sector trasero, 449 paquetes con una sustancia blancuzca, que luego de ser pesados y ser sometidos a los reactivos de las pruebas narcotest, confirmaron que circulaba con un total de 470 kilos 470 gramos de cocaína.

Luego de consultar los sistemas de antecedentes de la Fuerza, determinaron que el conductor registra numerosos movimientos migratorios a países limítrofes. El Magistrado interviniente dispuso la incautación de la droga, vehículo y demás elementos de interés para la causa, como así también el involucrado de nacionalidad argentina quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

GNA

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