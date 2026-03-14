Intensifican los controles de alcoholemia por el Festival de la Chicha en La Caldera

La Policía Salta lleva a cabo el operativo de seguridad vial en el marco de la Edición 35° del Festival Nacional de la Chicha 2026 en La Caldera.

De esta forma se reforzaron los controles vehiculares y de alcoholemia en puntos estratégicos de la ruta nacional 9, puente de La Caldera, acceso al pueblo, El Gallinato, zona del puente Wierna y aledaños al dique Campo Alegre, entre otras zonas de concurrencia masiva. El dispositivo de seguridad vial se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes.

Además ya se realizan recorridos preventivos a cargo de personal de la Dirección General de Seguridad Vial a los fines de evitar la ocurrencia de siniestros viales y permitir fluidez en la circulación vehicular.

Cabe destacar que los conductores deben circular con las luces bajas encendidas, no exceder las velocidades permitidas, cumplir con las normativas viales, no conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas ya que la legislación establece severas sanciones para quienes infrinjan la normativa.

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