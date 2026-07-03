Tucumán: por las bajas temperaturas hay restricciones viales sobre Ruta Provincial Nº 307

Debido a la persistencia de condiciones climáticas adversas y a las bajas temperaturas registradas en la zona de montaña, se mantienen restricciones preventivas al tránsito sobre distintos tramos de la Ruta Provincial Nº 307 en la provincia de Tucumán.

Tramo Tafí del Valle (km 60) – Amaicha del Valle (km 115)

Se registra la persistencia de condiciones adversas que afectan la seguridad vial. Personal de Vialidad Provincial continúa realizando tareas de monitoreo permanente en el sector.

Condición de tránsito: Se extiende la restricción vehicular hasta las 12:00 horas.

Tramo Acheral – Tafí del Valle

Durante las primeras horas de la mañana se detectó congelamiento de la calzada en el puente ubicado en el km 42, además de neblina densa con baja visibilidad entre los km 38 y 50.

Tras el monitoreo realizado por personal de Vialidad y en resguardo de la seguridad de los usuarios, se dispuso el corte preventivo de la circulación entre Acheral (km 13) y Tafí del Valle (km 50), desde las 07:00 hasta las 12:00 horas.

Desde la Dirección Vial Provincial solicitan a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

*imagen de archivo e ilustrativa

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