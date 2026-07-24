Tucumán: el gobernador evoluciona favorablemente tras una intervención cardíaca

El presidente subrogante de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo Tucumano, Sergio Mansilla, informó sobre el estado de salud del gobernador Osvaldo Jaldo, quien permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras la colocación de un stent. Además, aseguró que la gestión de gobierno continúa con normalidad y que el funcionamiento institucional está plenamente garantizado.

De acuerdo con el parte médico emitido por la Dirección Médica del Hospital Italiano, el gobernador presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Tras ser evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, los especialistas sospecharon una angina inestable y resolvieron realizar una cinecoronariografía. El estudio confirmó una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, por lo que se colocó un stent. El informe indicó que el paciente presenta una buena recuperación posoperatoria y permanecerá internado para control médico.

Mansilla explicó que mantuvo contacto permanente con el mandatario provincial y destacó su favorable evolución. En ese sentido, expresó: "Ayer tuve contacto vía mensaje de texto, y hoy, esta mañana, vía telefónica. El Gobernador está muy bien, salió muy bien de la operación. Está en el postoperatorio ya con parte de su familia, que viajó en el día de ayer a Buenos Aires. Estamos siguiendo su evolución, pero les puedo dar la tranquilidad, como ya los partes lo vienen dando, de que está en su postoperatorio. Tuvo un inconveniente cardíaco que fue solucionado con la colocación de un stent".

El funcionario también señaló que, durante la conversación, Jaldo transmitió la necesidad de sostener el ritmo de trabajo del Gobierno. Al respecto, manifestó: "Se lo notó normal e hizo mucho hincapié en que la gestión continúe. Por eso estoy en condiciones de decirles que nosotros vamos a hacer la parlamentaria en la Legislatura el día lunes".

Al referirse al esquema institucional previsto para los próximos días, Mansilla precisó: "El vicegobernador Miguel Acevedo se estaría reincorporando el día domingo y, de no estar el gobernador el día lunes, estaría el vicegobernador a cargo del Ejecutivo. Institucionalmente se sigue funcionando normal y esperamos que el gobernador salga de este inconveniente lo más rápido posible".

Finalmente, Mansilla remarcó que el Gobierno prioriza llevar tranquilidad a la ciudadanía y confía en la pronta recuperación del mandatario. "A los tucumanos les damos tranquilidad. El gobernador de la Provincia está bien y, seguramente, cuando le den el alta definitiva lo vamos a tener acá entre nosotros".

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